Endonezya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. USGS, 7 olarak açıkladığı depremi dakikalar sonra revize etti.

Sarsıntının merkez üssü, Luwuk kentine 101 kilometre mesafede. 43 kilometre derinlikteki söz konusu nokta Tolo Körfezi'nde yer alıyor.

YETKİLİLER TSUNAMİ UYARISINDA BULUNDU

Endonezyalı yetkililer tsunami uyarısı verdi ve sahilde yaşayanların bulundukları noktalardan ayrılmasını istedi.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.