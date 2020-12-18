Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi
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Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi

18.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:27

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenleyen bir grup Endonezya Hükümet'inden, İslam Savunucuları Cephesi (FPI) lideri Muhammed Rizieq Shihab'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenleyen bir grup Endonezya Hükümet'inden, İslam Savunucuları Cephesi (FPI) lideri Muhammed Rizieq Shihab'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Başkanlık Sarayı yakınında toplanan göstericiler, Endonezya Devlet Başkanı'ndan polis tarafından öldürülen 6 FPI üyesi için bağımsız bir araştırma ekibi oluşturmasını da talep ettiler.

Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi
Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi
Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi
Endonezya'da 6 FPI üyesinin öldürülmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus

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