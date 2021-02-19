Endonezya'da 45 pilot balina kıyıya vurdu

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde 45 kısa yüzgeçli pilot balina kıyıya vurdu.

Endonezya Deniz ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Cava eyaletine bağlı Bangkalan bölgesinin Modung sahilinde 46 kısa yüzgeçli pilot balinaların kıyıya vurduğu bildirildi. Balinaların sığ sularda mahsur kaldığı belirtildi. Balinalardan yalnızca 3'ünün hayatta kaldığı, gönüllüler ve yerel yetkililer tarafından denize bırakıldığı ifade edildi. Doğu Java eyalet yetkilisi Khofifah Indar Parawansa, balinaların ölüm nedeninin araştırıldığını ve kıyıya gömüleceklerini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı