Endonezya'da "1 Mayıs" gösterileri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Slogan atan göstericiler Konuşmaların yapılması Yürüyüşten görüntüler Pankart ve dövizlerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs gösterileri düzenlendi.