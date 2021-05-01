Endonezya'da "1 Mayıs" gösterileri
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Endonezya'da "1 Mayıs" gösterileri

Anadolu Ajansı / Anton Raharjo - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Slogan atan göstericiler Konuşmaların yapılması Yürüyüşten görüntüler Pankart ve dövizlerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs gösterileri düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Slogan atan göstericiler

Konuşmaların yapılması

Yürüyüşten görüntüler

Pankart ve dövizlerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs gösterileri düzenlendi. Göstericiler, işçilerin temel haklarını etkileyen, çalışanların sosyal güvenlik sistemlerindeki ve sosyal yardımlar konularındaki yolsuzluk soruşturmalarının yapılmasına engel koyan sözde torba yasa ve yeni iş alanları açma kanununun yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Endonezya'da '1 Mayıs' gösterileri
Endonezya'da '1 Mayıs' gösterileri
Endonezya'da '1 Mayıs' gösterileri
Endonezya'da '1 Mayıs' gösterileri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo

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