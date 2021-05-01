Endonezya'da "1 Mayıs" gösterileri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Slogan atan göstericiler Konuşmaların yapılması Yürüyüşten görüntüler Pankart ve dövizlerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs gösterileri düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Slogan atan göstericiler
Konuşmaların yapılması
Yürüyüşten görüntüler
Pankart ve dövizlerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs gösterileri düzenlendi. Göstericiler, işçilerin temel haklarını etkileyen, çalışanların sosyal güvenlik sistemlerindeki ve sosyal yardımlar konularındaki yolsuzluk soruşturmalarının yapılmasına engel koyan sözde torba yasa ve yeni iş alanları açma kanununun yürürlükten kaldırılmasını talep etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo