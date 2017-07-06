Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, "Şuna inanıyorum ki Türkiye bir bölge merkezi. Benzer şekilde Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük dördüncü nüfusa sahip ülkesi. Biz de Güneydoğu Asya bölgesinin merkeziyiz. Dolayısıyla Endonezya'nın iş adamları Türkiye'yi bir merkez olarak kullanmalı. İnancım budur." dedi.



Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Mariott Otel'de düzenlenen toplantıda Türk ve Endonezyalı iş adamlarıyla bir araya gelen Widodo, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin coğrafi olarak birbirinden uzak olmasına rağmen Endonezya halkının Türkiye'yi her geçen gün daha da yakından tanımaya başladığını söyledi.



Joko Widodo, ülkesinde Türk dizilerinin oldukça popüler hale geldiğini ve beğeniyle izlendiğini anlatarak, "Mesela Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi Pusu ülkemizde çok seviliyor. Kara Sevda dizisi zannediyorum ki reytinglerde birinci sırada." diye konuştu.



Widodo, iki ülkenin de bulunduğu konum itibarıyla çok sayıda benzer rol üstlendiğini belirterek, "Şuna inanıyorum ki Türkiye bir bölge merkezi. Benzer şekilde Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük dördüncü nüfusa sahip ülkesi. Biz de Güneydoğu Asya bölgesinin merkeziyiz. Dolayısıyla Endonezya'nın iş adamları Türkiye'yi bir merkez olarak kullanmalı. İnancım budur." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Widodo, "Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve ben, Türkiye ve Endonezya arasındaki kapsamlı ekonomik iş birliği anlaşması çerçevesinde resmi olarak müzakereler başlatmaya karar verdik. Biz bu ivmeyi yürütmek ve hızlandırmak istiyoruz." dedi.



Widodo, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin daha da canlandırılması temennisinde bulundu.



"STA'nın hızlı bir şekilde yapılmasını amaçlıyoruz"



Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin de Endonezya gibi bölgesinde hızla büyüyen bir ülke olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin kuvvetli şekilde artarak devam edeceğini söyledi.



Metin, "Bugün başlatılması kararı alınan Serbest Ticaret Anlaşması da Bakanlığımız tarafından yürütülmekte. Bu nedenle biz de Bakanlık olarak bu anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılmasını, ülkeler arasındaki dış ticaretin artmasını ve her iki ülkenin hedefi olan dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer alacak performansı ortaya koymayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Gelin el ele verelim, havacılık ve denizcilikte birlikte çalışalım"



Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de Endonezya heyetinin Türkiye'yi ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, iki ülke arasında savunma sanayiinde çok çeşitli iş birliği alanlarının bulunduğunu vurguladı.



Bu iş birliğini aynı zamanda stratejik Ar-Ge faaliyetleri anlamında da geliştirmek istediklerinin altını çizen Demir, "Gelin, el ele verelim havacılık alanında ortak olalım, denizaltı projelerinde de birlikte çalışalım." çağrısında bulundu.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan da Asya-Pasifik bölgesinin küresel ekonomik gelişmede üstlendiği lokomotif rolün öneminin farkında olarak, bölgedeki ticari, ekonomik ve stratejik yatırımları güçlendirmeyi, ticaret hacmini artırmayı istediklerini belirterek, Endonezya'nın bu coğrafyada oynadığı önemli rolün farkında olduklarını bildirdi.



Pazar büyüklüğü, gelişmiş, çeşitlenmiş ve derinleşmiş ekonomik sektörleri, enerji alanındaki büyük potansiyeliyle Endonezya'nın Türk iş dünyası için daima ilgi odağı olduğunu ifade eden Vardan, iki ülkenin toplam ticaretinin geçen yıl itibarıyla 1,6 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini dile getirdi.



Vardan, Widodo'nun Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra üçüncü ülkelerle de iş birliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Öte yandan toplantıda söz alan Türk şirket temsilcileri de faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Endonezya ile iş birliklerini daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.