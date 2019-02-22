Endonezya Büyükelçiliğine Atama
Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Kaynak: AA