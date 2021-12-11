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Endonezya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya'nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya'nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın doğusunda yer alan Maluku eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapmayan Ajans, Jakarta saatiyle 22.29'da yaşanan depremin merkez üssünün Maluku Barat Daya bölgesinin 163 kilometre kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

(İHA)

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