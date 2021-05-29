Ender Demir kimdir? Ender Demir hayatı ve biyografisi! DJ Ender Demir kaç yaşında, nereli?
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Ender Demir kimdir? Ender Demir hayatı ve biyografisi! DJ Ender Demir kaç yaşında, nereli?

Ender Demir kimdir? Ender Demir hayatı ve biyografisi! DJ Ender Demir kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ender Demir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ender Demir hakkında merak edilenler. Ender Demir hayatı ve biyografisi. DJ Ender Demir kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ender Demir merak konusu oldu. İşte Ender Demir hakkında merak edilen Ender Demir kimdir, DJ Ender Demir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ENDER DEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ocak 1997

Kaç yaşında: 24 yaşında

Nereli: İstanbul

DJ denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Ender Demir, 7 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamamlamıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Bugüne kadar birçok projede ismini geçirmeyi başaran Genç İsim Ender Demir, 2020 Yılında ilk Single'ı olan Wolves'i dinleyicilerine sunmuştu. Bu Single ile dinleyicilerinin kalbinde taht kuran başarılı DJ Ender Demir, 2020 tarihinde hemen Wolves arkasından Storm ve Oh Boom Single'lerini dinleyicilerinin beğenisine sundu. Bu Single'leri ile de başarısına başarı katan genç DJ Ender Demir, 2021 yılında 5 adet arka arkaya çıkarmış olduğu sırasıyla Storm, Forever King, The Massacre, Royalty, Infinity albümleri ile tüm Dijital platformlarda adını sıklıkla duyurmayı başardı. 6. Albümünü 2021 Temmuz ayında dinleyicilerinin beğenisine sunacağını söylemeyi de unutmadı.

ENDER DEMİR ile olan 2 adet Röportaj soru ve cevap;

1. İleriye dönük planlarınızı biraz anlatır mısınız?

Ender Demir: En büyük hayalim oyunculuk gelecekteki tüm planlarım sadece oyunculuk üzerine kurulu ama Müziğide hayatımdan çıkarmayacağım.

2. Sosyal medyanın hayatınızdaki yeri nedir?

Sosyal medya hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor aslında oradaki takipçilerimin sevgisi beni daha da çok sosyal medyaya bağlıyor, hayatımın büyük bir bölümünü orada geçiriyorum diyebilirim. Özellikle Instagram ve Twitter 'da çok vakit geçirmekteyim.

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Ender Demir kimdir? Ender Demir hayatı ve biyografisi! DJ Ender Demir kaç yaşında, nereli? - Haberler
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