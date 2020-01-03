Endeks 116 Binli Seviyeleri Test Ediyor

03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:28

İstanbul Sanayi Odası PMI verisi Aralık ayında değişmedi ve 49.5 seviyesindeki konumunu koruması toparlanmanın devam ettiği şeklinde yorumlandı. Türkiye'nin imalat sanayi önümüzdeki süreçte uluslararası talepten ve yeni siparişlerden güç bulmaya çalışacak. ABD ve Türkiye ilişkileri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, buradan gelecek olumlu veya olumsuz haber akışları endeksin değerlemesi açısından kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler ve bölgede yükselen tansiyon piyasaların takibinde olacak.

USDTRY…Yatay Bir Seyir İzliyor…ABD ile ilişkilerin bir türlü rayına oturmaması ve reel faiz oranlarındaki gerileme Dolar TL kuru üzerinde baskı oluşturuyor. Alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan ÖTV zammının 2020 yılının ilk 6 ayında tahakkuk etmeyecek olması, enflasyondaki yükseliş beklentilerini sınırlıyor buna paralel olarak da TCMB'den faiz indirimi beklentilerini canlı tutuyor. TÜİK bugün piyasalarında merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verisini açıklayacak. Geçtiğimiz hafta 5.90- 5.95 bandında hareket eden kur, yeni yıla sakin bir seyirle başladı.

EURTRY…TL Varlıklar Yön Arayışında…ABD ve Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerin ekseninde fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasalar son 1 haftadır Libya'ya asker göndermeye ilişkin tezkereye odaklanırken, Euro TL kuru 6.65-6.68 bandında hareket etti.

EURUSD…Euro Bölgesi İmalat PMI Beklentilerin Altında… Parite, son 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi ve ticaret iyimserliğinden beslenen Euro'yla birlikte 1.12 seviyelerinden güne başladı. Euro Bölgesi imalat PMI verisi parasal genişleme ve teşviklere rağmen art arda 11.kez daralmaya yönelik sinyal verdi. 2019 yılının son işlem gününde, 4 ayın zirvesine ulaşan parite yeniden 1.12 seviyesinin altını test etti. Doların Ekim ayından beri zayıf seyretmesinin ardından ABD ve Çin taraflarının ticaret anlaşmasına yakın olması ve dolardaki güvenli liman pozisyonlarının azalması var.

Kaynak: Bültenler