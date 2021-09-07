Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor?
Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Endaze kelimesidir. Peki, Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor? İşte bilgiler...
Endaze nedir, ne demek? Endaze kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Endaze ne anlama geliyor?
TDK'YA GÖRE ENDAZE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Farsça'dan geçen endaze kelimesi "65 santimetrelik uzunluk ölçüsü" ve "Ölçü" anlamlarına gelmektedir. Kelimenin 2 anlamı bulunmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
TDK'ya göre endaze 1. anlamı : 65 santimetrelik uzunluk ölçüsü
TDK'ya göre endaze 2. anlamı : Ölçü
Endaze cümle içerisinde kullanımı:
- - "Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda." - Attila İlhan
- - "Mehmetçiğin makamını şan ve şerefle ölçebilecek, ne bir tartı ne bir endaze ne bir kıyas, ne bir mikyas vardır." - Necip Fazıl Kısakürek