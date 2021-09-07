Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Endaze kelimesidir. Peki, Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor? İşte bilgiler...