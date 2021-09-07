Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor?

Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de Endaze kelimesidir. Peki, Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor? İşte bilgiler...

Endaze nedir, ne demek? Endaze kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Endaze ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE ENDAZE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Farsça'dan geçen endaze kelimesi "65 santimetrelik uzunluk ölçüsü" ve "Ölçü" anlamlarına gelmektedir. Kelimenin 2 anlamı bulunmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor?

TDK'ya göre endaze 1. anlamı : 65 santimetrelik uzunluk ölçüsü

TDK'ya göre endaze 2. anlamı : Ölçü

Endaze cümle içerisinde kullanımı:

  • - "Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda." - Attila İlhan
  • - "Mehmetçiğin makamını şan ve şerefle ölçebilecek, ne bir tartı ne bir endaze ne bir kıyas, ne bir mikyas vardır." - Necip Fazıl Kısakürek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Derya Baykal Şeyma Subaşı
Spor Diego Max Meyer Burak Elmas Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Endaze ne demek? TDK'ya göre Endaze nedir, ne demektir? Endaze ne anlama geliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 01:01:57. #1.16#

title