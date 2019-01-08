En Yüksek Milletvekili Maaşı Krv'de

EN düşük kazancı olanlar ise 2 bin833 Euro ile Hamburg Eyalet Meclis milletvekilleri. Buna göre KRV milletvekilleri Hamburg milletvekillerinin üç katından daha fazla maaş alıyor. Hamburg Eyalet Meclisi, diğer eyaletlerle arasındaki maaş uçurumunu kapatmak için zam yapma kararı aldı.

Meclis, vekillerin maaşını yüzde 30 oranında artırarak 3 bin 800 Euro yapmak ve Berlinli vekillerin düzeyine çekmek istiyor. Berlin Eyalet Meclis milletvekilleri ise ayda 3 bin 840 Euro maaş alıyor.

Federal meclis milletvekillerinin maaşı ise 1 Temmuz'da yapılan düzenlemeden sonra 9 bin 780 Euro olarak belirlendi. Federal Meclis milletvekillerine ayrıca seçim bölgelerindeki bürolarının giderini ve bu büroda çalışanların maaşını ödemek için vergiden muaf tutulan 4 bin 340 Euro ek ödeme de yapılıyor. Berlin, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde milletvekillerinin meclis oturumları öğle saatlerinden sonra gerçekleşiyor.

Böylece üç eyalet meclis milletvekilleri dilerlerse ayrıca başka bir iş de yapabilir.

Eyaletlere göre milletvekillerinin en yüksekten en düşüğe maaş sıralaması şöyle:

Kuzey Ren Vestfalya: 8.981 Euro

Schleswig Holstein: 8.425 Euro

Brandenburg: 8.388 Euro

Bavyera: 8.183 Euro

Hessen: 7.975 Euro

Baden Württemberg: 7.963 Euro

Aşağı Saksonya: 6.973 Euro

Rheinland Pfalz: 6.736 Euro

Saksonya Anhalt: 6.605 Euro

Mecklenburg Vorpommern: 5.967 Euro

Saksonya: 5.804 Euro

Saarland: 5.759 Euro

Thüringer: 5.623 Euro

Bremen: 5.087 Euro

Berlin: 3.840 Euro

Hamburg: 2.833 Euro