İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü

Memleket Hareketi'ni başlatarak yeni bir yol haritası çizen Muharrem İnce'ye yakınındaki yol arkadaşlarından biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan darbe geldi. Özcan, "O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

09.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:27

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin elindeki Bolu Belediyesi'ni kazanarak CHP'ye geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ni doğru bulmadığını ifade etti.

"BU HAREKETİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİM"

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Özcan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Ben Muharrem Bey'in iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muharrem Bey partinin eski gençlik kolu başkanı, il başkanı, milletvekili. Bu partiyi çok seven birisi. Bu konuda farklı düşünüyoruz. O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

En yakınındaki yol arkadaşından Muharrem İnce'ye darbe: Zarar vereceğini düşünüyorum
Muharrem İnce ve Tanju Özcan

"GENEL BAŞKANIN YAKININDA OLMASI GEREKİRDİ"

Harekete katılması konusunda kendisine herhangi bir davet gelip gelmediği sorusuna da yanıt veren Özcan, "Herhangi bir davet gelmedi. Herhangi bir davet gelseydi de ben böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Zaman zaman telefonla konuşuyoruz. Bir gün aradım ve 'basında haberler çıkıyor' dedim. 'Parti mi kuruyorsun' dedim. 'Şu anda böyle bir şey yok' dedi. Özellikle son kurultayda yaşananlar hiç hoş olmadı. Partinin cumhurbaşkanı adayının en azından genel başkanın yakınlarında olması gerekirdi" şeklinde konuştu.

İKTİDAR PAROLASIYLA YOLA ÇIKMIŞTI

'Memleket Hareketi'ni Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında Sivas'ta başlatan Muharrem İnce, az sayıdaki kalabalığa yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz."

İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Lionel Messi Burak Yılmaz Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 16:26:51. #1.15#
title