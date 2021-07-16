En yakın BİM market! 16 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler!

M 16 Temmuz 2021 aktüel kampanyasına kadar geçerli olacak BİM aktüel ürünlerinde eneler var? En yakın BİM market! 16 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler! BİM kataloğu! BİM kaçta açılıyor?