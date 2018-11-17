En yakın arkadaşını öldüren şahıs: "Annesi annemdi, pişmanım"

En yakın arkadaşını öldüren şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te simit fırınında çıkan bıçaklı kavgada en yakın arkadaşını öldürerek yaklaşık 1 ay boyunca kaçan Hüseyin A. yakalandı.

Katil zanlısı şahıs, adliyeye çıkarken gazetecilere,"Annesi annemdi. Pişmanım, öldürmek istemedim" dedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde Hüseyin A., en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, simit fırınında karşılaşınca kavga etmişlerdi. Hüseyin A, cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşı Mehmet Kara'yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. En yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren Hüseyin A.'nın öldürdüğü arkadaşı Mehmet Kara'nın annesine 'anne' diye hitap ettiği öğrenilmişti.

Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin fiziki takibi sonucu Kahramanmaraş'ta yakalanan şahıs, sağlık kontrolüne getirildi. Katil zanlısı Hüseyin A.," Pişmanım. Amacım öldürmek değildi. Kendimi savunmak istedim. Annesi annemdi. Aile gibiydik hepimiz" şeklinde konuştu

Çatıdan kaçtı bodrumda yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 1 ay boyunca firari olan ve Kahramanmaraş'ta kiraladığı evde kalan şahsı operasyonla yakaladı. Yer tespitinin ardından olay yerine giden ekipleri fark eden katil zanlısı, yan tarafta bulunan camı kırarak kaçmaya başladı. Çatıdan kaçan Hüseyin A. polis ekipleri tarafından binanın bodrum katında yakalandı.

Öte yandan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.