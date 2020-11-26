En şık tesettür trençkot modelleri tavsiyeleri

Tesettür giyimde şık bir görüntü sağlamak isterseniz trençkotlar tam size göre. Harika tesettür trençkotlarla çok iyi kombinlemeler yapabilirsiniz. Fakat trençkot seçerken kararsız kalabilirsiniz. İşte kararsızlığınıza çözüm için birbirinden güzel öneriler!

Tesettür giyim trençkotlarda birçok model mevcut. Bunlar arasında maksi boy, siyah trençkot, geniş kesim trençkotlar ve sportif trençkotlar çok tercih ediliyor. Şimdi sizler için en güzel 4 trençkot modelini inceleyelim.

MAKSİ BOY TRENÇKOTLAR HEM PRATİK HEM ÇOK HAVALI!

Kadınlar arasında en çok tercih edilen trençkot modellerinden birisi maksi boylu parizyen stilidir. Eğer tek bir parça ile çok şık görünmek istiyorum diyorsanız bu modeller tam da size göre. En klasik şekilde tasarlanan bu modeller hem çok büyük boy değil hem de vücudu fazla sarmaktadır. Tam ortasında bir tasarıma sahiptir diyebiliriz. Maksi boy trençkota kombin örneği vermek gerekirse giyim olarak jean ve sweat, ayakkabı olarak ise spor ayakkabı tercihi yapabilirsiniz. Bu sayede şıklığınızı arttırabilirsiniz.

SİYAH RENKLİ TRENÇKOT MODELİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ!

Siyah rengini çok seviyorsanız, karanlık ve koyu görünümlerde kendinizi iyi hissediyorsanız, siyah trençkotlar tam da size göre. Özellikle tesettürlü hanımlar siyah trençkotları çok tercih ediyor. Siyah giyinmeyi sevenler siyah trençkota ağırlık verebilir. Siyah trençkotlar, günlük yaşamda, hafta sonu gezmelerinde ve benzeri yerlerde gayet güzel durabilir. Kombinlemek için ise pamuklu parçaları kullanabilirsiniz.

SONBAHAR İÇİN GENİŞ KESİM TRENÇKOTLAR

Özellikle bohem giyim seven kadınlar sohbahar için geniş kesim trençkotları tercih ediyor. Sonbahar sezonunun moda renkleri arasında bej, yanık kına, tarçın ve kahverenginin birçok tonları mevcut. Trençkotlar için özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar mevsimine uyumlu olanlar geniş kesimli olanlarıdır. Sizler de büyük boy (oversize) trençkot modelleriyle bohem tarzınızı yansıtabilir ve şıklık yarışında ön sıralarda yer edinebilirsiniz.

TRENÇKOT CEKET VE YAĞMURLUKLAR İLE SPOR TARZINI YAKALAYIN

Yazımızda verdiğimiz tavsiyelere ek olarak spor tarzda giyinmeyi seven kadınlar trençkot stilindeki ceket ve yağmurlukları deneyebilirler. Özellikle sonbahar sezonlarında trençkotlarda fermuarlı modeller, kapüşonlu modeller, büyük cepli modeller, çıtçıt detaylı modeller oldukça popüler diyebiliriz. Bu trençkotlar hem soğuk hava koşulları için hem de yağmur durumunda suya dayanıklı şekilde üretilmektedir.