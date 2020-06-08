En şık haşema modelleri nelerdir? Tesettür haşema için nelere dikkat edilmeli?
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En şık haşema modelleri nelerdir? Tesettür haşema için nelere dikkat edilmeli?

En şık haşema modelleri nelerdir? Tesettür haşema modelleri nasıl giyilir? Haşema hakkında her şey haberimizde.

En şık haşema modelleri nelerdir? Tesettür haşema için nelere dikkat edilmeli?
08.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:30

Bulabileceğiniz birçok desen, kalıp ve kumaştan haşema modelleri bulunmaktadır. Yarım, yelekli, tulumlu ve pileli haşema olmak üzere farklı modellerde beğeniye sunulmaktadır.

Günümüzde birçok çeşidine rastladığımız haşemalar kişilerin zevklerine göre kullanabilecekleri çeşitlilikte oluşmuştur. Çoğunlukla tesettürlü kadınların gidilecek yere göre tercih ettiği bu haşema modelleri nelerdir?

Yarım haşema

Kadınlar özel plajlara gittiğinde yarım haşemayı tercih ederler. Yarım haşema modeli tamamen kapalı değildir. Kısa kollu ve yarım tayt biçimindedir.

Yelekli haşema

Çok rağbet gören bu model, dokuma fermuarlıdır ve jile haşema benzeridir. İki parça olarak yelek ve iç badiden oluşur.

Tulumlu haşemalar

Tulumlu haşemalar çok sık tercih edilmez. Oldukça şık fakat kullanım olarak çok rahat model değildir.

Taytlı haşema

Haşemaların çoğu iki parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar genellikle boldur. Fakat taytlı haşemalar vücuda yapışır. Genellikle sporcuların giydiği görülmüştür. Böylece hareket kabiliyeti kolaylaşarak yüzme esnasında bacakları rahatça kullanmanızı sağlar.

En şık haşema modelleri nelerdir? Tesettür haşema için nelere dikkat edilmeli?

Büyük beden haşema

Günlük kıyafet alırken dahi büyük bedenli kadınlar, ürün bulmakta zorlanıyor. Buna plaj kıyafetleri ve haşema modelleri de dahil.

İspanyol paça haşema modelleri

Dar kesim istemediğiniz takdirde ispanyol paça haşemaları tercih edebilirsiniz.

Haşema alırken nelere dikkat edilmeli?

Kumaş kalitesine

Kumaşın kalitesi rahat hareket etmeniz için çok önemlidir. Kumaş yapısı vücudunuza zarar vermemesi ve tahriş etmemesi sağlık açısından önemlidir.

Bone ve eşarp seçimine

Bone ve eşarp seçimi, yüzerken kafanızdan çıkması ihtimalinden dolayı önem arz eder. Bone sıkı ve eşarp sıkı ve uzun olmalıdır.

En şık haşema modelleri nelerdir? Tesettür haşema için nelere dikkat edilmeli?

Model seçimine

Haşema modelleri çok çeşitlidir. Zevkinize ve kalitesine göre tekli, bütün ve bol haşemalar tercih edebilirsiniz.

Çabuk kuruyabilmeli

Çabuk kuruyabilmesi hem sağlığınız için hem de vücuda yapışması konusunda önemli noktadır.

Renk seçimi

Birçok renk yelpazesine sahip haşema modelleri, canlı, ve koyu renk olarak birçok seçim alternatifi sunmaktadır.

Haşema zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Eğlencenizi dilediğiniz gibi yaşayabilir hemde dini kurallara uyarak. Güvenirliğin önemli, olduğu haşema tercihlerinde, kalite büyük önem taşımaktadır.Kumaş kalitesi ve tasarımları ile hayran kalacağınız birçok çeşisi qras.com adresinden ulaşabilirisniz.

Haşema nasıl giyilir?

Haşemaların göğüs kısmında ekstra sütyen bulunur. Tam haşema modellerinde pantolon, eşarp, bone ve tunik bulunur. Bone ve şal kullanırken herhangi bir iğne kullanmanıza gerek yok. Üretimi aşamasında kullanılan lastiklerr sayesinde bone ve şalınız kayma yapmaz. Ekstra iç çamaşırı giymenize gerek yoktur.

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