'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı
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'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Haberler | Güncel

'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı Malatya 24. Uluslararası Kayısı ve Kültür-Sanat Festivali Kapsamında 'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı.

'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı

MALATYA - Malatya 24. Uluslararası Kayısı ve Kültür-Sanat Festivali Kapsamında 'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı. Sanat merkezinde gerçekleşen yarışmaya, üreticiler büyük ilgi gösterdi.

Düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İlçe Belediye Başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK'lar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, kayısı festivalinin önemine vurgu yaparak, "Festivallerin amacı o ülkeyi tanıtmak, ili tanıtmaktır. Diğer bir amacı ise yapıldığı yerde birlik beraberlik dayanışma ruhunu dinamik hale getirilmesini sağlamaktır. Kayısı Malatya için önemli bir tarım ürünüdür. Biz Malatya'yı tanıtırken kayısının başkenti olarak tanıtıyoruz ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 75'ini Malatya'da gerçekleştiriyor. Güneşin altın yumurtası olarak bilinen kayısımız Cenabı Allah'ın bize bir lütfudur" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplam 145 üreticinin katıldığı yarışmada en iyi yaş kayısı Akçadağ ilçesinden seçildi. İki birincinin çıktığı yarışmada dereceye giren üreticilere ise ödüllerinin akşam düzenlenecek programda verileceği öğrenildi.

'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı
'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı
'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı
'En iyi yaş kayısı' yarışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa

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