En iyi üniversiteler listesinde Türkiye'deki kurumlar kaçıncı sırada?
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 üniversite başı çekti. Türkiye'den 37 üniversite listeye adını yazdırırken, ilk 200'e giren tek üniversite Boğaziçi oldu.
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 üniversite başı çekti. Harvard Üniversitesi listenin ilk sırasında yer alırken Massachusetts Institute of Technology ikinci oldu.
US News and World Report'un raporunda üçüncü olan Stanford Üniversitesi ve dördüncü California-Berkeley Üniversitesi'ni İngiltere'nin köklü yüksek eğitim kurumlarından Oxford takip etti. Euronews.com'da Görüntüle