En iyi üniversiteler listesinde Türkiye'deki kurumlar kaçıncı sırada?

24.10.2019 08:13

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 üniversite başı çekti. Harvard Üniversitesi listenin ilk sırasında yer alırken Massachusetts Institute of Technology ikinci oldu.



US News and World Report'un raporunda üçüncü olan Stanford Üniversitesi ve dördüncü California-Berkeley Üniversitesi'ni İngiltere'nin köklü yüksek eğitim kurumlarından Oxford takip etti. Euronews.com'da Görüntüle