ESKİŞEHİR - "En iyi sürü bekçi köpeği"nden bu yıl 150 yavru bekleniyor

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (AA) - ABD'de "en iyi sürü bekçi köpeği" seçilen Anadolu'ya özgü akbaşlar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yetiştirildikleri modern tesiste 2022'nin ilk yavrularını dünyaya getirmeye başladı.

ABD'de 1997 yılında yapılan bir yarışmada "en iyi sürü bekçi köpeği" seçilen akbaşların ünü, 2013'te kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildikten sonra arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivrihisar Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğiyle ilçenin Kurşunlu Mahallesi'nde 30 bin metrekare alanda kurulan Sivrihisar Akbaş Çoban Köpekleri Üretme ve Koruma Merkezi'nde, 40'i dişi olmak üzere 50 damızlık akbaş bulunuyor.

Yavru büyütme bölümü, akbaş gezinti alanı ve gölgeliklerin yer aldığı modern tesiste yılın ilk doğumları sürüyor. Özenle bakılan yavrular sütün yanı sıra yumurta, zeytinyağı ve et suyuyla besleniyor.

Şimdiye kadar 13 yavrunun dünyaya geldiği merkezde sene sonuna kadar 150 yavrunun doğması bekleniyor.

"Kurtlarla baş edebilen, bekçi özelliği fazla, sahibine sadık"

Akbaş Çoban Köpeği Irkını Araştırma Koruma Geliştirme Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanlığını yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk, AA muhabirine, geçen sene kurulan modern tesisin 60 baş akbaşa uygun tasarlandığını söyledi.

Kültürel bir miras olan akbaş çoban köpeklerinin gerçek değerini bulduğunu belirten Ulutürk, şöyle konuştu:

"Akbaşların sayıları gün geçtikçe artıyor. Yurt içi ve dışından yoğun talep gören bir çoban köpeği. 2009 yılında korumaya almak için çalışma başlattığımızda sayıları neredeyse yok denilecek kadar az olan akbaş çoban köpekleri şimdi hemen hemen her sürünün başında görülüyor. Bu da bizi memnun ediyor. Sürüyü koruyan, kurtlarla baş edebilen, bekçi özelliği fazla ve sahibine sadık bir köpek ırkıdır. Koyun sürüleri için vazgeçilmez bir bekçi köpeğidir. Akbaşların üstün özellikleri var. Beyaz tüyleri, atletik yapısı ve gücüyle ön plana çıkıyor. Akbaşlar, bekçi köpeği olmalarının yanı sıra sürüyü de bir çoban gibi güdebiliyor. Sürüyü hem koruyor hem de yönlendirebiliyor. Yetiştirme tarzına göre görevini yerine getiriyor. Küçükbaş ya da büyükbaş hayvan bekçiliğinin yanı sıra hindi ve tavukları bile koruyor. Özellikle çocuklara karşı saldırganlığı olmayan bir köpek ırkı. Karşısındakine zarar vermeyi değil, koruduğu alana sahip olmayı düşünen bir hayvan."

"Antalya'nın sıcağına da Erzurum'un soğuğuna da dayanabiliyor"

Ulutürk, akbaşların her doğa koşuluna uyum sağlayabildiğini anlatarak, "Hem aşırı sıcakta hem de aşırı soğukta yaşamını rahatlıkla sürdürebiliyor. Antalya'nın sıcağına da Erzurum'un soğuğuna da dayanabiliyor. Kışın kar üzerinde bile yatabiliyor. Çevreye çok rahat uyum sağlıyor." dedi.

Akbaşların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Asayiş Devriye Köpeği Olarak Kangal ve Akbaş Yetiştirme Projesi" kapsamında asayişte de yerini almaya başladığını dile getiren Ulutürk, bu ırkın polis ekipleriyle sıklıkla görev yapan Alman çoban köpeğinin hemen hemen bütün özelliklerine sahip olduğunu vurguladı.

Eskişehir "2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğinde kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir erkek bir de dişi akbaş hediye ettiklerini kaydeden Ulutürk, "Çok hoşuna gitmişti. Cumhurbaşkanımız da akbaş çoban köpeklerine değer verdi. Daha sonra, hediye ettiğimiz köpeklerin yavrularından bize gönderdiler. Bu çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Akbaş çoban köpeklerinin üstün özelliklerinden dolayı oldukça fazla talep gördüğünü bildiren Ulutürk, şöyle devam etti:

"Bize ulaşanlardan 3-4 ay sonrası için akbaş yavrusu siparişi alıyoruz. Rezervasyonları aldıktan sonra yavruları teslim ediyoruz. İlgi çok güzel. 2022 yılında şimdiye kadar 3 dişi akbaş doğum yaptı. Şu anda 13 yavrumuz var. 2022 yılında yaklaşık 150 akbaş yavrusunun dünyaya gözlerini açmasını planlıyoruz. Yıllık ortalama 70-80 yavruyu sahiplendiriyoruz. Modern tesisimizle bu sayının ikiye katlanmasını planlıyoruz."