"En iyi sürü bekçi köpeği" modern tesiste yetiştirilecek
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"En iyi sürü bekçi köpeği" modern tesiste yetiştirilecek

ABD'de "en iyi sürü bekçi köpeği" seçilen ve yavrusunu sahiplenmek isteyenlere 6 aya kadar gün verilen Anadolu'ya özgü akbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 bin metrekare alana inşa edilen modern tesiste yetiştirilecek.

15.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:56

ABD'de "en iyi sürü bekçi köpeği" seçilen ve yavrusunu sahiplenmek isteyenlere 6 aya kadar gün verilen Anadolu'ya özgü akbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 bin metrekare alana inşa edilen modern tesiste yetiştirilecek.

ABD'de 1997 yılında yapılan bir yarışmada "en iyi sürü bekçi köpeği" seçilen akbaşların ünü, her geçen yıl arttı.

Akbaşlar için 6 bin metrekare alanda 2009 yılında Sivrihisar ilçesinde oluşturulan Sivrihisar Akbaş Çoban Köpekleri Üretme ve Koruma Merkezinde 700 yavru dünyaya geldi.

Yavruları için 2 ila 6 ay sıra beklenen ve yoğun talep gören akbaşlar için geliştirilen proje sonunda ilçedeki Kurşunlu Mahallesi'nde hazineye ait 30 bin metrekare alanın Tarım ve Orman Bakanlığına tahsisi gerçekleştirilerek, modern bir merkez inşa edildi.

Geçen ay hizmete giren Akbaş Çoban Köpekleri Üretme ve Koruma Merkezinde 27 yeni barınak yapıldı.

Yavru büyütme bölümü, akbaş gezinti alanı ve gölgeliklerin bulunduğu merkezde 50 damızlık akbaş, güvenlik kamera sistemleriyle kontrol ediliyor.

"Yurt dışından talep var"

Sivrihisar Tarım ve Orman Müdürü ve Akbaş Çoban Köpeği Irkını Araştırma Koruma Geliştirme Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Erhan Ulutürk, AA muhabirine, köpeklerinin ününün Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmesiyle arttığını söyledi.

Akbaş çoban köpeklerine dünyanın her yerinden ilgi olduğunu anlatan Ulutürk, şöyle konuştu:

"Şu anda akbaş, hak ettiği değeri buluyor. Akbaş çoban köpekleri için ilçedeki 30 dekarlık Tarım ve Orman Bakanlığına ait alanda yeni bir barınak oluşturduk. Akbaşlar hak ettikleri değerde bir üretim tesisine kavuştu. Türkiye'nin pek çok kentinden akbaş yavrusu almak için talepler geliyor. Bu talepleri alıp, yavruları rezerve ediyoruz. Aşıları tamamlandıktan sonra sahiplendiriyoruz. Bekleme süreci 2 aydan 6 ay kadar uzayabiliyor. Yavruların her birini 1000 liradan sahiplendiriyoruz. Yurt dışından da talep var ancak önceliğimiz akbaşın Türkiye'de yaygınlaşmasıdır."

"Sahibini sonuna kadar korur"

Akbaşların bekçi köpeği olarak da sahibine fayda sağladığını ifade eden Ulutürk, "Aileye son derece düşkünler. Sahibini sonuna kadar korur. Kesinlikle saldırgan bir köpek değildir. Sürünün korunmasında çok başarılı köpekler. Sürüde 'kurt kapanı' denen kurtların oyununa gelmeyen ender köpek ırklarından. Akbaş çoban köpeğinin bulunduğu sürüde kurdun sürüdeki hayvana zarar verme olayı çok az olur. Çok zeki köpekler." diye konuştu.

Ulutürk, akbaşların modern bir tesiste korunmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile kendilerine destek veren Sivrihisar Belediyesine teşekkür etti.

'En iyi sürü bekçi köpeği' modern tesiste yetiştirilecek

Kaynak: AA

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