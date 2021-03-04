En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın!
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En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın!

04.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:19
En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın!

PUBG Mobile'da en çok verim alacağınız hassasiyet ayarlarını sizler için derledik!

En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın, 2021 yılının en iyi nişangah ve kamera kontrolleri için bu ayarları yapmayı ihmal etmeyin. Ayarlarını değiştiren oyuncuların gözle görülür bir farkla çok daha iyi oynadığı söyleniyor. Peki nedir bu hassasiyet ayarları, gelin beraber bakalım!

Güncel PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları 2021

Kamera Hassasiyeti Ayarları

    • Ateş Etme Animasyonu Hassasiyeti Ayarları

      • Jiroskop Hassasiyeti Ayarları

        • Emulator Kamera Hassasiyeti Ayarları

          • Emulator Ateş Etme Animasyonu Hassasiyeti Ayarları

            • Not: Unutmayın PUBG Mobile hassasiyet ayarları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ancak çoğu oyuncu bu ayarlar ile iyi bir .

            Kaynak: Playerbros

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