En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın!
PUBG Mobile'da en çok verim alacağınız hassasiyet ayarlarını sizler için derledik!
En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın, 2021 yılının en iyi nişangah ve kamera kontrolleri için bu ayarları yapmayı ihmal etmeyin. Ayarlarını değiştiren oyuncuların gözle görülür bir farkla çok daha iyi oynadığı söyleniyor. Peki nedir bu hassasiyet ayarları, gelin beraber bakalım!
Güncel PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları 2021
Kamera Hassasiyeti Ayarları
Ateş Etme Animasyonu Hassasiyeti Ayarları
Jiroskop Hassasiyeti Ayarları
Emulator Kamera Hassasiyeti Ayarları
Emulator Ateş Etme Animasyonu Hassasiyeti Ayarları
Not: Unutmayın PUBG Mobile hassasiyet ayarları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ancak çoğu oyuncu bu ayarlar ile iyi bir .
Kaynak: Playerbros