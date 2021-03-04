En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın!

PUBG Mobile'da en çok verim alacağınız hassasiyet ayarlarını sizler için derledik!

En iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile gücünüze güç katın, 2021 yılının en iyi nişangah ve kamera kontrolleri için bu ayarları yapmayı ihmal etmeyin. Ayarlarını değiştiren oyuncuların gözle görülür bir farkla çok daha iyi oynadığı söyleniyor. Peki nedir bu hassasiyet ayarları, gelin beraber bakalım!

Güncel PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları 2021

Kamera Hassasiyeti Ayarları