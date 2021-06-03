En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret
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En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret

En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri derneği tarafından başlatılan En iyi narkotik Polisi anne projesi Düzce'de devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri derneği tarafından başlatılan En iyi narkotik Polisi anne projesi Düzce'de devam ediyor. Proje kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay, Ağa Mahallesi'nde ki kursiyerleri ziyaret ederek annelerle bir araya geldi.

Uyuşturucu ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından En iyi narkotik polisi anne projesi ülke genelinde başlatıldı. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay, Ağa Mahallesi'nde bulunan kursiyerleri ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan kurslar kapsamında annelere yönelik madde bağımlılığı konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme semineri yapıldı. Eğitimlerin sonunda Vali Atay, En iyi narkotik polisi olan annelerle bir araya gelerek sohbet etti. - DÜZCE

En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret
En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret
En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret
En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret
En iyi narkotik polisi Anne kursiyerlerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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