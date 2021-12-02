En iyi düğün şarkıları listesi! En güzel düğün şarkıları! Nikah giriş şarkıları! Nikah giriş müzikleri! Düğün giriş müzikleri! Yabancı düğün şarkıları

Çiftler evlilik planı yapmadan düğünlerinde çalınacak şarkıların listelerini araştırmakta. Nikah günü gelin ve damat nikah salonuna giriş yaparken çalan müziğe kadar planlamalar yapılmaktadır. Evlilikte düğün ve nikah hayali kuranlar içinde fikir sahibi olabilecekleri En iyi düğün şarkıları listesi! Yabancı düğün şarkıları! Yerli düğün şarkıları! En güzel düğün şarkıları! Nikah giriş şarkıları! Nikah giriş müzikleri! İşte haberimizde...

DÜĞÜN/ NİKAH GİRİŞ MÜZİKLERİ/ ŞARKILARI

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EN İYİ DÜĞÜN ŞARKILARI LİSTESİ!

1. Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al

2. Tarkan – Ölürüm Sana

3. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver

4. Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları

5. Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"

6. Sezen Aksu – Rakkas

7. MFÖ – Ele Güne Karşı

8. Sezen Aksu – Kaçın Kurası

9. Sezen Aksu – Seni Yerler

10. Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk

11. Mezdeke – Ya El Yelil

12. Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı/ Sendemi Oldun Ankaralı/ Huriyem

13. Fatih Ürek – Hadi Hadi

14. Metin Arolat – Dert Değil

15. Gülşen – Bangır Bangır

16. Tarkan – Şımarık

17. Duman – Senden Daha Güzel

18. Babutsa – Yanayım Yanayım

19. Tarkan – Kuzu Kuzu

20. Serdar Ortaç – Karabiberim

21. Ed Sheeran – Shape of You

22. Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim

23. Emel Müftüoğlu – Hovarda

24. Rengin – Aldatıldık

25. Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım

26. Tarkan – Gül Döktüm Yollarına

27. Ed Sheeran – Thinking out Loud

28. Sezen Aksu – Kutlama

29. Coşkun Direk – Misket

30. Mirkelam – Tavla

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