En iyi düğün şarkıları listesi! En güzel düğün şarkıları! Nikah giriş şarkıları! Nikah giriş müzikleri! Düğün giriş müzikleri! Yabancı düğün şarkıları
Evlilik hazırlığı yapan çiftler, En iyi düğün şarkıları listesi! En güzel düğün şarkıları! Nikah giriş şarkıları! Nikah giriş müzikleri! araştırması yapıyor. Evlilik hazırlağı yapan çiftler için En iyi düğün şarkıları listesi! Yabancı düğün şarkıları! En güzel düğün şarkıları! Nikah giriş şarkıları! Nikah giriş müzikleri! haberimizde...
Çiftler evlilik planı yapmadan düğünlerinde çalınacak şarkıların listelerini araştırmakta. Nikah günü gelin ve damat nikah salonuna giriş yaparken çalan müziğe kadar planlamalar yapılmaktadır. Evlilikte düğün ve nikah hayali kuranlar içinde fikir sahibi olabilecekleri En iyi düğün şarkıları listesi! Yabancı düğün şarkıları! Yerli düğün şarkıları! En güzel düğün şarkıları! Nikah giriş şarkıları! Nikah giriş müzikleri! İşte haberimizde...
DÜĞÜN/ NİKAH GİRİŞ MÜZİKLERİ/ ŞARKILARI
Rumeli Hisarı'nın Yapılışı
Pasta Müziği
EN İYİ DÜĞÜN ŞARKILARI LİSTESİ!
1. Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
2. Tarkan – Ölürüm Sana
3. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
4. Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları
5. Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"
6. Sezen Aksu – Rakkas
7. MFÖ – Ele Güne Karşı
8. Sezen Aksu – Kaçın Kurası
9. Sezen Aksu – Seni Yerler
10. Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
11. Mezdeke – Ya El Yelil
12. Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı/ Sendemi Oldun Ankaralı/ Huriyem
13. Fatih Ürek – Hadi Hadi
14. Metin Arolat – Dert Değil
15. Gülşen – Bangır Bangır
16. Tarkan – Şımarık
17. Duman – Senden Daha Güzel
18. Babutsa – Yanayım Yanayım
19. Tarkan – Kuzu Kuzu
20. Serdar Ortaç – Karabiberim
21. Ed Sheeran – Shape of You
22. Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim
23. Emel Müftüoğlu – Hovarda
24. Rengin – Aldatıldık
25. Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
26. Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
27. Ed Sheeran – Thinking out Loud
28. Sezen Aksu – Kutlama
29. Coşkun Direk – Misket
30. Mirkelam – Tavla
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