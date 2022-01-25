En güzel ülkücü sözleri nelerdir? En anlamlı ülkücü sözleri.

Ülkücülük kelime anlamıyla bir amaçtır bir gayedir. Bu fikri ortaya koyan ve ilk tohumu atan Başbuğ Alparslan Türkeştir. Alparslan Türkeş ülkücülüğü şöyle tanımlamıştır: Türk milletinin ahlâkta, maneviyatta, insani duygularında en ileri seviyede bulunması, bunu yaşatması yaşamasıdır.

Ülkücülüğün amaç ve gayesini yaşatmaya çalışan Alparslan Türkeş sevdalıları ülkücülükle ilgili araştırmalar yapmakta ve bu fikir akımını yaymaya çalışmaktadır.Ülkücülükle ilgili güzel eserler meydana getirmişlerdir. Biz de ülkücülükle ilgili güzel sözleri sizler için derledik. İşte, ülkücülükle ilgili güzel ve anlamlı sözler.

EN GÜZEL ÜLKÜCÜ SÖZLERİ

-Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. (Alparslan Türkeş)

-Türk'sün ki görecek davan var cihanda. Susarsan soracak elbet Tanrı; ne yaptın o asil kanla?

-Biz Türk'üz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak, Türk'üz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız. (Hüseyin Nihal Atsız)

-Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

-Benim adım ülkücü ruhum yaradandan, adım şanımdan, asaletim ecdadımdan, deliliğim kanımdandır.

-Biz aziz milletimize müreffah, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz.Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

-Kavgamız ortaktı, sevdamız aynıydı.

-Vatan aşkının diğer tüm aşkların önüne geçtiği bir kalbe sahip olana ülkücü denir. Çünkü, ülkücüler kimi ya da neyi severse sevsin vatan hep önce gelir.

-Sen bendini yıkan asi su,

Sen engel tanımayan rüzgar,

Sen Ergenekon dağından doğan güneş,

Sen ALLAH' ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul…

Senin adın TÜRK!..

-Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir. (Dündar Taşer)

-Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik. (Gaspıralı İsmail)

-Türkü ancak ezan sesi susturur.

-Kurtlar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de kurtlar korkmaz…

-Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp "TURAN" olacak.

-Ülkücünün bakışları neden hep böyle Millet kokar.

-Kurt, karın doyurmak için; köpekliğe razı olmaz!

-Yeri geldiğinde tüm dünyevi zevklerini yok edecek ve kendi canını bile feda edecek kadar vatanını seven ülkücüler, yaşanan tüm iyi ya da kötü şeylerden etkilenmeden vatan için nöbetteler.

EN ANLAMLI ÜLKÜCÜ SÖZLERİ

-Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur…

-Unutursak Türklüğümüzü gök girsin kızıl çıksın.

-Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

-Ölmekten değilde TURAN'ı görememekten korkuyorum.

-Bize vatan ile kafayı bozmuşsunuz diyorlar olsun. Kafamız bozuk olsun ama kanımız bozuk olmasın.

-Ben Türk'üm Soyum Oğuz soyu, yolum Allah yoludur.

-Ülkücülüğün anlamı, önemi ve bizler için ne anlam ifade ettiği tekrar tekrar okunmalı ve daha iyi kavranmalıdır. Çünkü ülkücüler, bu ülkenin yapı taşlarından biridir.

-Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt'a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!.

-Ülkü uğrunda gönüller delidir,Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir. (Ziyâ Gökalp)

-Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

-Ülkümüz Türklüktür, evimiz ülkü ocakları.

-Bozkurt gibi bakamıyorsan it gibi görmen doğal.

-Aşk bir Ülkücü'nün hayata itirazıdır. Susarsa ihtilal, yazarsa destan, severse turan olur?

-Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan.(Ziya Gökâlp)

-Ozan çalar kopuzu teller koparcasına, bir bozkurt yeter itin onlarcasına.

-Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur.

-Bu memleket kurt ulursa, kurtulur.

-Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin. (Alparslan Türkeş)

-Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

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