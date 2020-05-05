"En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması"

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele süresince evde vakit geçiren vatandaşların bitki, çiçek ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vermelerini sağlamak, şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkarmak amacıyla "En Güzel Pencere, Balkon ve...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele süresince evde vakit geçiren vatandaşların bitki, çiçek ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vermelerini sağlamak, şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkarmak amacıyla "En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yaşayan her yaştan vatandaş, 15 Mayıs'a kadar tasarımlarına ait farklı açılardan çekilmiş jpg formatında 3 fotoğrafı "info@ankarakentkonseyi.org.tr" mail adresine göndererek yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya katılanlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bitki tohumu ile teşekkür mektubu gönderecek.

En güzel pencere, balkon ve teras tasarım fotoğrafları, Doç. Dr. Lale Özgenel, Ayşegül Aygün Coşkun, Eda Ersoy Tombalakoğlu, Faruk Küçük ve Songül Top'tan oluşan jüri üyeleri tarafından seçilecek.

Yarışma sonuçları, 19 Mayıs Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin "www.ankara.bel.tr" ve "www.ankarakentkonseyi.org.tr" internet adresleri üzerinden açıklanacak.

Sonuçların ardından ilk üçe girenlere, Atatürk portresi ve Türk bayrağı, Ankara'yı ve tarihini anlatan kitaplar, flash bellek, powerbank, kalem ve defter, Ankara atkısı ve fideden oluşan çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: AA