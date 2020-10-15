En güzel İspanya yemekleri nelerdir? İspanya'nın en meşhur yemekleri! İspanya mutfağı dair herşey

Çeşit çeşit lezzeti ile her damak zevkine uygun İspanyol mutfağında neler var? En güzel İspanya yemekleri nelerdir? İspanya'nın en meşhur yemekleri! İspanya mutfağı dair herşey Paella tarifi! Azpacho tarifi! Tapas tarifi! Krem katalan tarifi! İspanyol tortilla tarifi!

Kendi özgü lezzetleri ile her damağa hitap İspanyol mutfağı, pirinç yemekleri, sebze yemekleri ve çeşitli tatlı seçenekleri ile geniş mutfağa sahiptir. Peki, Çeşit çeşit lezzeti ile her damak zevkine uygun İspanyol mutfağında neler var? En güzel İspanya yemekleri nelerdir? İspanya'nın en meşhur yemekleri! İspanya mutfağı dair herşeyPaella tarifi! Azpacho tarifi! Tapas tarifi! Krem katalan tarifi! İspanyol tortilla tarifi!

PAELLA

Paella, İspanyol mutfağının en bilinen yemeklerinden biridir. Bu nedenle, İspanyol olmayanların çoğu bunu İspanya'nın ulusal yemeği olarak görüyor, ancak İspanyollar neredeyse oybirliğiyle bunu Valensiya bölgesinden bir yemek olarak görüyor.

GAZPACHO

Endülüs gazpacho olarak da adlandırılan Gazpacho, çiğ, karışık sebzelerden yapılmış soğuk bir çorbadır

ALBONDIGAS

Köfte, bazen ekmek kırıntısı, kıyılmış soğan, yumurta, tereyağı ve baharat gibi diğer malzemelerle birlikte küçük bir topun içine yuvarlanan kıymadır.

TAPAS

İspanyol mutfağında meze veya atıştırmalıktır. Tapas soğuk veya sıcak olabilir. İspanya ve dünyadaki bazı bar ve restoranlarda tapas daha sofistike bir mutfağa dönüştü. Tam bir yemek yapmak için Tapas birleştirilebilir.

İSPANYOL TORTILLA

İspanyol omleti, İspanyol mutfağına özgü bir omlet türü. Yumurta ve patatesin soğan ve sarımsakla karıştırılması ve yağda kızartılmasıyla hazırlanır.

CREME CATALAN ( KREM KATALAN)

İspanyanın meşhur, hafif sütlü tatlısıdır. Nişasta, süt, un, limon ve tarçın karışımından oluşur.