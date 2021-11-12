En güzel cuma sözleri! Cuma duaları! En güzel Cuma mesajları

İslam dininde ayrı bir önemi olan cuma günü, Müslümanlar için özel bir gündür. Vatandaşlar birbirlerine gönderdikleri mesajlar, dualar ile karşıdakinin önemli, değerli olduklarını hissettirir. Cuma Günü, en güzel cuma duaları, en güzel cuma sözleri, en güzel Cuma Mesajları internette en fazla aratılan konular arasında yer alıyor.

İbadetler yerine geriliyor ve cuma günü cemaat ile cuma namazı idrak ediliyor. Duaların geri dönmediği bugünde resimli, uzun ve kısa, yeni Cuma mesajları ilgi görüyor. Müslümanların bayramı olarak da bilinen bu tarihte çeşitli ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar aynı zamanda görsel ve metinlerle sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletiyor. Peki, Cuma mesajları 2021: Cuma mesajları yeni, resimli! Anlamlı Cuma mesajları ve öz, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir? En güzel Cuma Mesajları 2021 nedir? İşte detaylar haberimizde.

EN GÜZEL CUMA SÖZLERİ

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

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