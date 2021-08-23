En düşük memur maaşı 2021? Memur maaşları ne kadar oldu? Memur zammı ne kadar ?
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En düşük memur maaşı 2021? Memur maaşları ne kadar oldu? Memur zammı ne kadar ?

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Son Dakika: Memur maaşları 2021 yılında merak edilen konular arasında yer almakta. Yılda iki defa enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarında artış gerçekleştiriliyor. En son Temmuz ayında açıklanan rakamların ardından yeni rakamlar belli oldu? Peki, En düşük memur maaşı 2021? Memur maaşları ne kadar oldu? Memur zammı ne kadar ?

Son Dakika:Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerine anlaşma sağladı. En son Temmuz ayında açıklanan rakamların ardından yeni rakamlar belli oldu? Peki, En düşük memur maaşı 2021? Memur maaşları ne kadar oldu? Memur zammı ne kadar ? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2021?

Memur maaşları her yıl açıklanan enflasyon rakamlarının ardından artış gösteriyor. Ocak ve temmuz aylarında maaşlara artış yansıtılıyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında maaş artışı yaşadı. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıktı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıktı. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı.

En düşük memur maaşı 2021? Memur maaşları ne kadar oldu? Memur zammı ne kadar ?
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