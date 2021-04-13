En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
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En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayı ile birlikte kentteki denetimler artırıldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayı ile birlikte kentteki denetimler artırıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen sokaklardaki insan yoğunluğu devam ediyor.

En çok vakanın görüldüğü Samsun'da, ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun'da bazı cadde ve sokaklardaki kalabalık sürüyor. İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik ve Mecidiye caddelerindeki insan yoğunluğu dikkat çekti.

'KAYINBİRADERİM ÖLDÜ CENAZESİNE GİDEMEDİM'Kurallara kimsenin uymadığını söyleyen İsmail Sekmen, "Böyle giderse koronavirüsün biteceği yok. Vatandaşların çoğu polisi gördüğü zaman maske takıyor. Polis geçince aşağı indiriyor. Kurallara kimse uymuyor. Bence tamamen kapatılsın. Sadece Samsun değil tüm Türkiye kapatılsın. Yeter yani 1 seneyi geçti herkes bunaldı. Dün kayınbiraderim öldü cenazesine gidemedim. Korkudan buradan Çarşamba'ya gidemedim. Bu virüsü bitirsinler de nasıl yaparlarsa yapsınlar" dedi.'VAKALARI DÜŞÜRMEK BİZİM ELİMİZDE'

Vaka sayılarındaki artışın endişe verici olduğunu belirten Korhan Ata Aşık, "Hepimiz çalışan insanlarız endişelerimiz var. Yaşam mücadelesi veriyoruz bunun için çalışmamız gerekiyor. Eminim ki hükümetimiz bu durumları göz önüne alarak gerekli önlemleri alacaktır. Bu kararlara biz de uyarak tekrardan eski güzel günlerimize döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu
En çok vaka görülen Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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