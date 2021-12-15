En çok vaka artışı Çanakkale'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım-3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasına göre 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu. Kentte 20-26 Kasım tarihinde Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 380,21 idi. 23 Kasım-3 Aralık haftasına ait haritada ise 92,32 artan vaka sayısıyla Çanakkale, toplamda 472,53 vaka sayısına ulaştı.