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En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan ilin Çanakkale olduğunu açıkladı.

ÇANAKKALE (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan ilin Çanakkale olduğunu açıkladı. Bir önceki hafta 100 bin kişide 380,21 olan vaka sayısı, bu hafta 472,53'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım-3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasına göre 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu. Kentte 20-26 Kasım tarihinde Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 380,21 idi. 23 Kasım-3 Aralık haftasına ait haritada ise 92,32 artan vaka sayısıyla Çanakkale, toplamda 472,53 vaka sayısına ulaştı.

YİNE İLK SIRADA

Çanakkale, 10-16 Nisan haftasında da 100 bin kişide görülen 962,98 vakayla yine Türkiye birincisi oldu. Alınan tedbirler ve denetimler sonucu vaka sayıları yaz aylarında düştü. Ancak sonbahar mevsimiyle birlikte artan vakalarla Çanakkale yine ilk sıraya çıktı.

Yetkililer, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.


- Çanakkale
En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

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Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Son Dakika Haberleri

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