En Çok Okunan Haberler

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T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

T. C. Adana Büyükşehir Belediyesi | Adana Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı ve Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.  Çifte fuar açan Başkan Karalar'dan üretime, ihracata destek vurgusu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl 2'incisi…

Kaynak: Habermetre

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