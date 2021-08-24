En çok kazanan oyunlar! Popüler oyunlar ne kadar kazandırıyor?
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En çok kazanan oyunlar! Popüler oyunlar ne kadar kazandırıyor?

En çok kazanan oyunlar! Popüler oyunlar ne kadar kazandırıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son yıllarda oyun sektörüne artan ilgi, koronavirüs pandemisi sırasında daha da fazla merak topladı. Mobil oyunların çok fazla kazandığı bu sektörde bilgisayar ve konsol oyunlarındaki oyuncu sayısı da oldukça fazla arttı. Bu durumda "En çok kazanan oyunlar ve popüler oyunlar ne kadar kazanıyor?" başlıkları araştırılıyor.

"En çok kazanan oyunlar" sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Son yıllarda mobil, konsol ve bilgisayar oyuncuları oldukça fazla arttı. Mobil oyunlar, en çok kazanan oyunlar arasında yerini alırken; bu sıralamayı PC oyunları ve konsol oyunları takip ediyor. İşte, en çok kazanan oyunlar!

EN ÇOK KAZANAN OYUNLAR

Milyonlarca indirme rakamlarına ulaşan oyun dünyasının birbirinden popüler oyunları, geliştirici şirketlerine milyarlarca dolar gelir sağlıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Tencent, Activision Blizzard ve Electronic Arts gibi şirketler, en çok kazanan oyunların geliştiricileri.

NetBet, artan oyuncu sayısını göz önünde bulundurarak, popüler oyunların 24 aydaki satış ve kazanç verilerini analiz etti. Açıklanan verilerde oyunların 1 dakikada ne kadar para kazandığı belirtildi.

Shareware projelerinden Honor of Kings, oyun dünyasının lideri konumunda. Birinci sırada bulunan Honor of Kings, bir dakikada 4.661 dolarlık kazanç sağlıyor.

İkinci sırada, Shareware projesi Honor of Kings'in de geliştirici ekibi olan Tencent tarafından piyasaya sürülen PUBG Mobile'in Çince versiyonu olan Game for Peace bulunmakta. Sadece Çin versiyonunun dakika başına kazancı ise tam 4.414 dolar.

Roblox, 4.357 dolarlık kazancıyla üçüncü sırada yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İlk beşte yer alan diğer oyunlar arasında ise 4.052 dolarla Garena Free Fire ve 3652 dolarlık kazancıyla Pokemon GO yer alıyor.

Oyun dünyasının en çok kazanan oyunları arasında mobil oyunlar öne çıkıyor. Öte yandan ücretli PC ve konsol oyunlarının da gelirleri oldukça iyi.

Oyun dünyasının klasikleşmiş FPS oyunlarından Call Of Duty Modern Warfare, 3.634 ile bu sınıfta en çok kâr elde eden oyun oldu.

Onun ardındansa dakikada 2.055 dolar kazanan FIFA 20 geliyor.

Üçüncü sırada 2015 yılında piyasaya çıkan ve oyun dünyasının en popüler serisine ait GTA 5 yer alıyor.

Çıktığı ilk günden bu yana birçok rekoru altüst eden oyun, online modu ile büyük çaplı bir gelir elde etti. Öyle ki aradan geçen 6 yıla rağmen 1.773 dolarla listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Gta 5 ise sırasıyla 1.691 dolarlık gelirle NBA 2K21,, ve 1.290 dolarla Call of Duty: Black Ops -KOLD VOR-Cold War takip ediyor.

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