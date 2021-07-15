En çok Kanal D'nin yaz dizileri konuşuldu
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En çok Kanal D'nin yaz dizileri konuşuldu

En çok Kanal D'nin yaz dizileri konuşuldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ajans Press, Haziran ayında başlayan dizilerin medya karnesini çıkardı.

Ajans Press, Haziran ayında başlayan dizilerin medya karnesini çıkardı. Gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemeye göre hakkında en fazla haber yapılan dizilerin başında bin 934 haberle Baht Oyunu geldi.

Genç yıldızlar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizi, Salı akşamı izleyici ile buluşuyor. Baht Oyunu'nu bin 816 haberle yine Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi takip etti. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı dizi, her hafta pazartesi ekranına damgasını vuruyor.

15 bini aşkın kaynak üzerinden derlenen araştırmaya göre diziler hakkında en fazla haber akışının internet sitelerinde yer aldığı görülürken, tür olarak yüzde 98 oranla aşk, dram ve komedi unsurları ön plana çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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