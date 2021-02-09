En çok beğenilen 10 FIFA şarkısı!

FIFA, oyun deneyimi kadar şarkılarıyla da büyük beğeni topluyor. FIFA'nın birbirinden güzel şarkıları sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Aynı zamanda çok dinleniyor. Oyunun en beğenilen kısımlarından olan şarkıları listeleyen EA, en beğenilen FIFA şarkılarını da açıkladı. İşte karşınızda En çok beğenilen 10 FIFA şarkısı!

1994 yılından bu yana bilgisaylarımızın olmazsa olmazından biri olan FIFA oyunu serisi, bizlere yaşattığı zevkli oyun teması ve zengin içerikleriyle oyun oynadığımız süre boyuncakeyifli anlar yaşatıyor. Oyunu oynanma istatistiklerine de bakarsak gerçekten başarılı bir iş çıkardıkları söylenebilir. Şimdi hep beraber en çok hoşunuza giden 10 FIFA şarkılarına bir göz atalım.

Avicii - The Nights (FIFA 15)

Kasabian - Stevie (FIFA 15)

Disclosure - F For You (FIFA 14)

Blur - Song 2 (FIFA 98)

John Newman - Love Me Again (FIFA 14)

Angeliue Kidjo - Wele Wele (FIFA 07)

Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13)

Keane - Nothing In My Way (FIFA 07)

Locnville - Sun In My Pocket (FIFA 11)

Paul Oakenfold - Beautiful Goal (FIFA 05)

FIFA müzikleri arasında bir de bizlere bir süpriz var. FIFA 06soundtrack'lerinde iki tane Türkçe şarkı bulunuyor.