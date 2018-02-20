En Büyük Hayalleri Mehmetçik'e Mektup Yazmak

Sivas'ın Gemerek ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle mücadele eden askerlere mektup yazmayı arzuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçedeki Yeniçubuk Atatürk İlkokulu'nda kurs açıldı.

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Bedriye Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, "Okuma yazma öğrenmeye geldik. İnşallah öğrenir, askerlerimize mektup yazarız. Allah onları korusun." diye konuştu.

Safiye Özbek (66) ise, en büyük isteğinin okuma yazma öğrenip askerlere mektup yazmak olduğunu dile getirerek, "Allah'ım onları saklasın. Biz onların sayesinde burada oturuyoruz." dedi.

Kurs öğretmeni Adem Karakaş da, kursiyerlerin çok hızlı öğrenmeye başladığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlikte biz de okuma yazma kursumuzu açtık. Kursumuzun süresi 120 saat ve haftada 2 gün. Okuma yazmayı öğrenen kursiyerlerimizle Afrin'de görev yapan Mehmetçik'imize mektup yazmayı planlıyoruz. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.