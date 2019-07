En büyük hayali fazla kilolarından kurtulup özgürce yürüyebilmek

YOZGAT - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 200 kilo ağırlığındaki Emel Turgut, fazla kilolarından kurtularak sağlığına kavuşmak istiyor.

Yozgat'ta Rehabilitasyon Merkezinde kalan ve son yıllarda aldığı kilolar nedeniyle hayatı gitgide zorlaşan 47 yaşındaki Emel Turgut, doktor kontrolünde zayıflayarak kilolarından kurtulmak istiyor. Yıldan yıla aldığı kilolar nedeniyle hareket etmekte dahi zorlanan Turgut, biran önce kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak istiyor. Yürümeyi çok sevdiği halde fazla kiloları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Turgut, sağlıklı bir şekilde yürüyeceği günün hayali ile yaşıyor. Günün birçok vaktini rehabilitasyon merkezinde kendilerine yönelik düzenlenen el işi atölyelerindeki kurslara katılarak geçiren Turgut, bu sayede sosyalleşiyor.

Zayıflamak istemesine rağmen iradesine sahip çıkamadığını söyleyen Emel Turgut, "Zayıflamak istiyorum ama zayıflayamıyorum. Çünkü kendimi tutamıyorum çok yiyorum, tatlılara hiç dayanamıyorum, tatlı çıkıyor yemekte dayanamıyorum ben de istiyorum. O yüzden de kilo veremiyorum. Gittikçe de alıyorum, kilomu da koruyamıyorum. Kilo vermek için hastanede yatmak istiyorum. Yozgat Şehir Hastanesinde doktor kontrolü altında kilo vermek istiyorum. Kendimi bildim bileli kiloluyum 15 yaşında da 120 kiloydum git gide de kilo alıyorum, buna engel olamıyorum 200 kiloyu geçtim, zayıflamak istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Fazla kiloları nedeniyle yürümekte dahi zorlandığını belirten Turgut, "Şeker hastasıyım. Bazılarını şeker zayıflatırmış beni şişmanlatıyor. Ben zayıflamak istiyorum. Çok fazla yürüyüş yapamıyorum, yolda yürürken zorlanıyorum. Ne ileri adım atabiliyorum ne de geri adım atabiliyorum. Dizlerim, ayaklarım ağrıyor çok fazla yürüyemiyorum. İstediğim gibi gezemiyorum, yürümeyi çok seviyorum ama gezemiyorum. Fazla kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Ben de bahçeye çıkıp istediğim gibi gezmek istiyorum. İstediğim yere yalnız başıma gitmek istiyorum ama gidemiyorum o yüzden zayıflamak istiyorum. Ayrıca Yozgat Diyabet Derneğine de çok teşekkür ediyorum beni zayıflamak için Meltem Hanım olmak üzere çok uğraştılar. Meltem hanım her hafta ziyaretime geldi onun sayesinde zayıflamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Sık sık rehabilitasyon merkezindeki hastaları ziyaret ettiğini ve bu arada Emel Turgut ile tanıştıklarını ifade eden Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz ise "Emel ile bir ay önce tanıştık buradaki arkadaşımızın vasıtasıyla. Aynı zamanda Emel'in de diyabet hastası olduğunu öğrendim. Kendisi de zayıflamak istiyor. Diyabetini de kontrol altına alması gerekiyor. Bir ay boyunca her hafta gelmeye çalıştım kendisini, zayıflamaya ikna etmeyi başardık. ve her geldiğimde yürümeye çalıştık birlikte hareket etmesi için ama bu belli bir yere kadar oluyor. Büyük bir olasılıkla hastanede daha kolay kilo vereceğine inanıyorum" açıklamalarına yer verdi.

Rehabilitasyon merkezinde Emel Turgut ile birlikte kalan Narin Işık ise arkadaşının zayıflamasını çok istediğini dile getirerek "Emel'i tanıyalı bir buçuk yıl oldu. Bu süre içinde Emel adım atmakta zorlanıyor. Emel'i zayıf görmeyi çok istiyorum. Daha önce zayıflamıştı 180 kiloya kadar düşmüştü. Emel yemeyi, tatlıyı çok seviyor. Yiyecekleri gördüğünde duramıyor. Emel'in doktor kontrolünde zayıflamasını çok istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA