En beğenilen bakanlar listesinde Fahrettin Koca'ya şok! 5'inci sırada kendine yer bulabildi
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En beğenilen bakanlar listesinde Fahrettin Koca'ya şok! 5'inci sırada kendine yer bulabildi

24.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:27

ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan en çok beğenilen bakanlar araştırmasında birinci sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı. Korona sürecinde adını en çok duyduğumuz isimlerden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise listede 5'inci sırada kendine yer bulabildi.

2021 yılına sayılı günler kala ORC Araştırma şirketi, 2020 yılının Kabine'sindeki bakanların performansını değerlendiren bir anket düzenledi. Vatandaşlara "En çok hangi bakanı beğeniyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Anket kapsamında, görev süresi 2020 yılının tamamını kapsamadığı için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan değerlendirmeye alınmadı.

EN BEĞENİLEN BAKAN SÜLEYMAN SOYLU

Kabine'den 15 bakanın yer aldığı ankette, 2020 yılının en çok beğenilen ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu; yıl boyunca yaşanan deprem, çığ, sel, terör olayı gibi birçok olumsuzlukta anında olay bölgesine intikal etmişti.

2. SIRADA HULUSİ AKAR VAR

Yüzde 60,8 oranında beğeni oranına sahip olan Soylu'yu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yüzde 58,5 beğeni oranıyla takip etti. Listenin üçüncü sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dördüncü sırasında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

FAHRETTİN KOCA 5. SIRADA YER ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2020 yılının başından beri tüm ülkenin kabusu olan koronavirüs salgını sebebiyle yoğun mesai yapması, bir dönem hemen hemen her gün kameralar karşısına geçip halkı bilgilendirmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl adını sıkça duyduğumuz Koca'nın listede kendine 5. sırada yer bulması anket sonuçlarını görenleri şaşırttı.

En beğenilen bakanlar listesinde Fahrettin Koca'ya şok! 5'inci sırada kendine yer bulabildi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:27:45. #1.15#
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