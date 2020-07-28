CHP'nin anketçisi Ekrem İmamoğlu'nu zirveye taşıyıp Mansur Yavaş'a dördüncü sırayı verdi CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı en başarılı büyükşehir belediye başkanı anketinde ilk sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada kendine yer bulabildi.

SONAR Araştırma Şirketi, koronavirüs döneminde büyükşehir belediye başkanlarının performansını sordu. Yapılan araştırmada vatandaşlara "Büyükşehir belediye başkanınızın korona döneminde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ankette birincilik koltuğuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oturdu. İmamoğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ederken üçüncü sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada kendine yer bulabildi. Ankette diğer isimlerin aldığı destek şöyle; - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: yüzde 54,3 - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: yüzde 54,2 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: yüzde 53,7 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: yüzde 52,6 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: yüzde 52,1 - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 51,5 İşte SONAR tarafından paylaşılan o anket;