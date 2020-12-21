'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' Alinur Aktaş seçildi
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'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' Alinur Aktaş seçildi

21.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:41
'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' Alinur Aktaş seçildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ORC Araştırma'nın en başarılı belediye başkanları anketi büyükşehir kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ORC Araştırma'nın en başarılı belediye başkanları anketi büyükşehir kategorisinde ilk sırada yer aldı.

ORC Araştırma şirketinin 1-19 Aralık tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu. 30 büyükşehir, 51 ilde, 42 bin kişiden fazla insanla görüşülerek yapılan ankette, büyükşehir, il ve ilçe başkanları katılımcılara soruldu.

Büyükşehirlerde Bursa ilk sırada

Büyükşehir belediye başkanları kategorisinde ilk sırayı yüze 59,8 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aldı.

Aktaş'ı, 58,7 ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 57,1 ile sıralamada 3. sırada yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 4. ve 5. sırada yer buldu. - İSTANBUL

'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' Alinur Aktaş seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:04:02. #1.15#
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