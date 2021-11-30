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En ağır yük...Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

En ağır yük...Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı Bursa'da, bisikleti ile kamyonun altında kalarak ölen 9 yaşındaki Ahmet Mehmet, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

BURSA (İHA) - En ağır yük...Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

BURSA - Bursa'da, bisikleti ile kamyonun altında kalarak ölen 9 yaşındaki Ahmet Mehmet, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Yürek dağlayan cenazede Ahmet'in ağabeyi Zeynel Abidin, başında ağladığı kardeşinin tabutunu tekbirlerle taşıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesini sarsan trafik kazasında can veren 9 yaşındaki Ahmet Mehmet toprağa verildi. Dün İznik yolu üzerinde bisikleti ile giderken ara sokağa dönmek isteyen kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden küçük Ahmet'in cenazesi Ahmet Yesevi Camii'nde yapıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına yakınları katıldı. Küçücük bedeni tabutla camiye getirilen Ahmet'in acısı yürekleri dağladı. Babası Kasım Mehmet ayakta durmakta güçlük çekerken, Ahmet'in 12 yaşındaki ağabeyi Zeynel Abidin'in göz yaşları herkesi üzdü. Kardeşinin tabutu başında göz yaşı döken Zeynel Abidin, cenaze namazından sonra hayatının en ağır yükünü taşıdı. Küçük kardeşinin tabutunun altına giren ve tekbirlerle taşıyan Zeynel Abidin, Ahmet'i göz yaşlarıyla uğurladı. 10 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Ahmet'in cenazesi ilçe kabristanına defnedildi.

En ağır yük...Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

En ağır yük...Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

En ağır yük...Kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

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