Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi

Kayseri'de aracının arkasında duran oğlunu fark etmeyen baba, geri geri giderek 8 yaşındaki çocuğu sürüklemeye başladı. 25 metre sonra durumu fark eden adamın durdurduğu aracın altında kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yürekleri dağlayan olay Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Söbetaş Çıkmazı'nda meydana geldi. 38 AAB 460 plakalı otomobili ile geri geri evden çıkan İlhan B., otomobilin arkasında olan 8 yaşlarındaki oğlu Can B.'yi fark etmedi.

25 METRE SÜRÜKLENDİ

Geri geri gitmeye devam eden sürücü yaklaşık 25 metre sonra oğlunun otomobil arkasında sürüklendiğini fark ederek durdu. Meydana gelen kazada Can B. Ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

112 ekipleri Can B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Can B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN