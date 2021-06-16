Emziren anneler biontech aşısı olabilir mi? Emziren anneler aşı olabilir mi?
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Emziren anneler biontech aşısı olabilir mi? Emziren anneler aşı olabilir mi?

Emziren anneler biontech aşısı olabilir mi? Emziren anneler aşı olabilir mi?
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Koronavirüs ile mücadelede kapsamında aşılama süreci devam etmekte. Peki, Emziren anneler biontech aşısı olabilir mi? Emziren anneler aşı olabilir mi? Kimler aşı olabilir?

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında aşılama süreci devam etmekte. Peki, Emziren anneler biontech aşısı olabilir mi? Emziren anneler aşı olabilir mi? Kimler aşı olabilir?

EMZİREN ANNELER BIONTECH AŞISI OLABİLİR Mİ?

Aşılanma sürecinin hızlanması sonucu vatandaşlar, özellikle hamile kadınlar aşı olabilir mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Emziren anneler biontech aşısı olabilir mi? Koronaviirüs aşısı ile ilgili hamilelere uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KİMLER AŞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

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