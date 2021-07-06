Emziren anne aşı olabilir mi? Hamileler aşı olabilir mi?

18 yaşını kişilerin aşı randevusu almaya hak kazandı. Aşının yan etkileri, aşı randevusu ve Emziren anne aşı olabilir mi? konuları araştırılıyor. Peki hamileler aşı olabilir mi? Emziren anne aşı olabilir mi?

Tüm dünyayı alarma geçiren korona virüs, özellikle de hamileleri büyük endişeye sürükledi. Peki, Emziren anne aşı olabilir mi? Hamileler aşı olabilir mi?

EMZİREN ANNE AŞI OLABİLİR Mİ?

Emzirme döneminde inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Hamileler korona virüs karşısında risk altında mı?

Corona virüsün hamilelerdeki seyri ile ilgili çok fazla bilgi söz konusu değildir. Dolayısıyla hamilelerin korona virüs karşısında diğer insanlardan daha fazla risk altında olduğu kesin olarak kanıtlanmamıştır. Ancak geçmiş dönemlerdeki Mars ve Sars gibi bulaşıcı hastalıklarda hamilelerin yüksek risk grubunda bulunması sebebiyle gebelerin kendilerini enfeksiyondan koruma konusunda daha tedbirli olmaları gerekir. An itibariyle dünyada saygın kuruluşların hamilelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır.

Hamilelik bağışıklık sistemini baskılıyor mu?

Anne adayları hamilelik sürecinde gripten bile sakınırken korona virüs gibi bir salgın ile karşı karşıya olmak büyük bir endişe ve korku yaratıyor. Bu noktada bağışıklık sisteminin güçlü olması ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi önlemler alınsa da hamilelerin herkesten daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hamilelik döneminde gribe bile yakalanma riski yüksek olduğundan korona virüsün bulaşma riski de aynı oranda artabilir. Bunun nedeni ise hamileliğin bağışıklık sistemini baskılamasıdır. Aynı zamanda hamileliğin sonraki aşamalarında, fetüs ve uterüs (rahim) akciğerler de dahil olmak üzere diğer organlara baskı uygulamaya başlayabilir. Sonuç olarak, akciğerlerin bazı bölgeleri havayı daha az dolaştırarak vücudu enfeksiyona daha yatkın hale getirebilir.