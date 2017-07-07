Emrullah Şalk Manisaspor'da

MANİSASPOR, Adana Demirspor'dan kaleci Emrullah Şalk'ı kadroya dahil etti.



Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen ve İkinci Başkan Hakkı Övünç ile bir araya gelen tecrübeli kaleci, siyah beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Abdullah Mergen törende yaptığı konuşmada, en ihtiyaç duydukları mevkilerden birisi olan kaleye önemli bir ismi transfer ettiklerini belirterek, "İhtiyacımız doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikli transfer bölgelerimizden olan kaleye kamp öncesinde Emrullah'ı kazandırdık. Emrullah; süper ligde forma giydiği dönemde olsun, TFF 1. Lig'de forma giydiği dönemde olsun, kendisini kanıtlamış bir isim. Diğer transferlerimiz gibi bu transferin de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Emrullah Şalk ise Türkiye'de her futbolcunun formasını giymek isteyeceği bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Yeni sezonda Manisaspor forması giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Diğer takım arkadaşlarım gibi ben de Manisaspor'un hedeflerine katkı sağlamak için üzerime düşeni gerçekleştirmek için buradayım. Allah utandırmasın, herkes için hayırlısı olsun" diye konuştu.



KAMP YERİ DEĞİŞTİ



Manisaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Nevşehir'de yapılacağı açıklanan birinci etap çalışmaları 10-21 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Kartepe The Green Park Hotel'de gerçekleştirilecek. Siyah beyazlı ekip, buradaki çalışmaları sonrasında yapacağı 2 günlük iznin ardından ise ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Hotel'de yapacak.



- Manisa