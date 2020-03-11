Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı
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Büyükçekmece, Güncel

Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, ölümünün 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34
Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, ölümünün 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.


Sevilen sanatçının Güzelce Mezarlığı'nda bulunan kabri başındaki anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sanatçının eşi Firaz Saltık, oğulları Mert ve Baran Saltık'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Saltık'ın yakın dostları ve hayranları katıldı.


"Arkasında çok güzel bir miras bıraktı"


Saltık ailesi adına konuşan Emre Saltık'ın yakın arkadaşı Mustafa Kaçmaz, "Sevgili Emre Saltık hocamızın hakka yürüyüşünün üçüncü yıl dönümü münasebetiyle toprağı onu incitmesin, mekanı cennet olsun. Çok anılarımız, çok güzel günlerimiz var. Beklemediğimiz bir anda aramızda ayrılmasının vermiş olduğu üzüntüyü bugün burada paylaşıyoruz. Yattığı yer onu incitmesin çünkü o kimseyi incitmedi. Giderken arkasında çok güzel bir miras bıraktı. Dostlarını, arkadaşlarını ve güzel hizmetler bıraktı. Ruhu şad olsun. Tüm canlara aile adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"Firaz hanım ve çocukları onun bize emanetidir"


Emre Saltık'ın kabri başında konuşma yapan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Kendisi çok iyi bir dost ve öğretmendi. Emre hoca gibi bu dünyaya hizmet edenlerin buradan ayrılışları fizikidir. Hiçbir zaman için aramızdan ruhen ayrılmadıklarını biliyoruz. Hepimizin tekrar başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın. Firaz hanım ve çocukları onun bize emanetidir. Onlar da o emaneti en iyi şekilde ayakta tutuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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