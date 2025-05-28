Emre Polat kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat kaç yaşında, nereli, evli miydi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araması olan kişinin yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Emre Polat kimdir? ŞehitAstsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ EMRE POLAT KİMDİR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Emre Polat, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi ve 34 yaşında şehit oldu. Genç yaşına rağmen jandarma teşkilatında önemli görevler üstlenen Polat, mesleğine olan bağlılığıyla örnek bir asker olarak hatırlanıyor. Haymana'daki görev yerinde, vatan için canını feda eden Polat'ın genç yaşta kaybı, tüm Türkiye'de derin bir hüzne neden oldu.