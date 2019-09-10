Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden Yağmur Taktaş kimdir?

10.09.2019 13:55

İspanya'da Celta Vigo takımında oynarken bu sezon Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, bu sefer de Yağmur Taktaş'a gönderdiği mesajları ile gündem oldu. İşte Benim Stilim yarışmasından tanınan Yağmur Taktaş, futbolcunun kendine gönderdiği mesajları ifşa etti. Çok konuşulan bu haber ile birlikte Yağmur Taktaş ismi araştırılmaya başlandı. Yağmur Taktaş hakkında merak edilenler haberimizde.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996'da Adana'da doğdu. Ailenin tek çocuğu olarak doğan Yağmur, Anadolu Lisesi mezunudur. İşte Benim Stilim yarışması ile tanındı.

Yağmur Aktaş, 8 Şubat 2016'da TV8'de başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Yağmur Taktaş; yemek yapmaktan ve yemekten çok hoşlandığını ifade ediyor. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal aktivitelerde bulunmayı çok sevdiğini belirten yarışmacı; arada Fitness yaparak da sporla uğraştığını dile getiriyor.

Aksesuar olarak gözlük ve şapkalarla çok fazla ilgilendiğini belirten yarışmacı; oldukça neşeli ve sevecen olduğunu belirtiyor.

Yumurtaya karşı alerjisi olduğunu söyleyen Yağmur Taktaş; hiçbir şekilde bu gıdayı tüketemiyor.