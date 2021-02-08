Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu

08.02.2021 08:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:16

Başarılı oyuncu Emre Kınay, Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ramo'nun kadrosuna dahil oldu. Ön izleme sahnesinin yayınlandığı dizide Emre Kınay'ın canlandırdığı karakterin sözleri Ramo'nun kafasını karıştırıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 12 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden sürpriz bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

RAMO'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Emre Kınay, sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Ramo dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncunun dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu. Dizinin ön izleme bölümünde Ramo ile nezarethanede olan Emre Kınay, sözleriyle kafaları karıştırıyor.

Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay hangi dizilerde oynadı?
Haber Yorumları (2)
SAMSUNLU: başarılı derken
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SEDAT: Çocuklarımızı beyefendiliğe özendirmek dururken yok maho memo ramo gibi saçmalıklarla sokak serseriliğine özendiriyorsunuz. . .
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