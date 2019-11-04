Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'dan hayatın içinden bir aşk hikâyesi

04.11.2019 14:26

"Söz Vermiştin"de, müzik yapımcısı Nesim (Emre Karayel),okul orkestrasında gitar çalarken kendisinin gizli hayranı olduğunu sonradan öğrendiği Lilyan'la (Aslı Tandoğan) yıllar sonra yeniden karşılaşır. Bu tesadüfi karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim'in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.

Baran Seyhan'ın yazıp yönettiği yeni filmi "Söz Vermiştin", çevirisi Ataol Behramoğlu'na ait Stepan Scipacyov'un bir şiirinden esintiler taşıyor. Başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı filmde; Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır ve Nur Sürer rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer'ın üstlendiği filmin müzikleri Saki Çimen, Albert Luza ve Baran Seyhan'a ait.Kostümleri Ayşenur Ünlü tarafından hazırlanan filmin miksajı Meriç Erseçgen, renk düzenlemesi Levent Öztürk, kurgusu Aytekin Birkon ve Büşra Demir tarafından yapıldı. Yardımcı yapımcılığını Murat Yaman, Yasemin Küçükçavdar ve Nur Kardeşler'ın üstlendiği"Söz Vermiştin"in yetkili yapımcısı ise Berrin Dağçınar.

CJ Entertainment Türkiye'nin dağıtımcılığını yaptığı, Sarmaşık Sanatlar yapımı "Söz Vermiştin", 15 Kasım'da sinemalarda.

Kaynak: Bültenler