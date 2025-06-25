Emre Karayel Bahar dizisinden ayrılıyor mu, neden? Bahar dizisinde Tolga neden yok?

SHOW TVekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin erkek karakterlerinden Tolga'nın projeden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu söylentilerin ardından, karaktere hayat veren ünlü oyuncu Emre Karayel'in dizideki akıbeti resmi olarak açıklandı. Peki, Bahar dizisinin Tolga'sı diziden ayrılıyor mu? Bahar dizisinde Tolga neden yok, Emre Karayel Bahar dizisinden neden ayrılıyor? İşte, merak edilenler…

EMRE KARAYEL BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU, NEDEN?

Fenomen dizi "Bahar"da Tolga karakterine hayat veren usta oyuncu Emre Karayel'in dizinin 3. sezon kadrosunda yer almayacağı kesinleşti. İkinci sezonda projeye dahil olan Karayel'in ayrılığı, senaryoda yapılan değişiklikler doğrultusunda dizide yer almayacağı öğrenildi.

Bahar dizisinde Tolga neden yok

Tolga karakteri için hikayenin tamamlandığı duyurulan dizide yaşanacak gelişmeler kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu. Yapım ekibinin yeni sezonda nasıl bir kurgu sunacağı ve bu ayrılıkların hikâyeye nasıl yansıyacağı izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor.